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Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель довела до слез беременную Сашу Черно

После недавних ссор беременные участницы проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Саша Черно практически развязали войну между собой, а общий язык им не удается найти даже с помощью коллег. Так, недавно возлюбленная Дмитрия Дмитренко довела избранницу Оганесяна до слез.
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель довела до слез беременную Сашу Черно

Не так давно беременные Ольга Рапунцель и Саша Черно сильно поссорились, в итоге дело чуть не дошло до драки. Как известно, возлюбленная Иосифа Оганесяна не намерена терпеть обиды со стороны хейтеров или кого-либо еще, она будет подавать на всех, кто оскорбит ее или обидит в суд. Обсудить эту тему эксперты решили на программе "Бородина против Бузовой", заблаговременно пригласив туда и Ольгу Рапунцель.

В эфире звезда проекта "Дом-2" рассказала со слезами на глазах, как сильно ее обидела Рапунцель-старшая, в ответ ответившая, что это все якобы "вранье". Черно призналась, они договорились, что первая, кто позволит себе оскорбить коллегу, заплатит в итоге 75 тысяч рублей, однако возлюбленная Дмитрия Дмитренко, ожидаемо, стала все отрицать, а соперницу назвала обманщицей. Черно не выдержала подобного отношения, покинув студию в слезах.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:57

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