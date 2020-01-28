Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель довела до слез беременную Сашу Черно





Не так давно беременные Ольга Рапунцель и Саша Черно сильно поссорились, в итоге дело чуть не дошло до драки. Как известно, возлюбленная Иосифа Оганесяна не намерена терпеть обиды со стороны хейтеров или кого-либо еще, она будет подавать на всех, кто оскорбит ее или обидит в суд. Обсудить эту тему эксперты решили на программе "Бородина против Бузовой", заблаговременно пригласив туда и Ольгу Рапунцель.В эфире звезда проекта "Дом-2" рассказала со слезами на глазах, как сильно ее обидела Рапунцель-старшая, в ответ ответившая, что это все якобы "вранье". Черно призналась, они договорились, что первая, кто позволит себе оскорбить коллегу, заплатит в итоге 75 тысяч рублей, однако возлюбленная Дмитрия Дмитренко, ожидаемо, стала все отрицать, а соперницу назвала обманщицей. Черно не выдержала подобного отношения, покинув студию в слезах.