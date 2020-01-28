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Кейт Миддлтон посетила госпиталь для детей в Лондоне без кольца принцессы Дианы

Кейт Миддлтон посетила госпиталь для детей в Лондоне. 38-летняя герцогиня Кембриджская предстала перед публикой без изысканного кольца принцессы Дианы с бриллиантами и большим сапфиром, подаренного ей принцем Уильямом в день помолвки, чем вызвала тревогу у поклонников королевской династии.
Кейт Миддлтон посетила госпиталь для детей в Лондоне без кольца принцессы Дианы

Кейт Миддлтон нанесла визит больнице Evelina Children’s Hospital, в которой начала свою работу специальная творческая мастерская для детей. Для посещения госпиталя герцогиня Кембриджская в качестве украшения не взяла свое знаменитое кольцо, ранее принадлежавшее принцессе Диане. Она ограничилась обручальным кольцом из желтого золота. Поскольку жена принца Уильяма практически никогда не появлялась в обществе без украшения с сапфирами, это вызвало беспокойство у поклонников королевской семьи. Однако эксперты заявили, что никакого повода для тревоги нет, поскольку Кейт Миддлтон знала о предстоящих творческих занятиях с маленькими пациентами с использованием красок.

Кроме того, герцогиня Кембриджская считает неуместным одевать дорогие украшения во время общения с детьми, страдающими серьезными заболеваниями.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 20:46

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