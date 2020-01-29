Медики рассказали о 5 признаках развития рака почек





По словам врачей-онкологов, злокачественное новообразование в почках встречается довольно часто. Существует общеизвестный факт, заключающийся в том, что рак возможно вылечить на раннем этапе. Однако не всегда получается определить самостоятельно симптомы возникновения онкологии. Среди всех признаков заболевания эксперты выделили 5 самых популярных: едва заметное покалывание в боку, хроническая усталость, резкое повышение артериальное давление, чрезмерное потоотделение по ночам, набухание вен вокруг правого яичка. Мужчинам особенно необходимо обратить внимание на последнюю особенность.При обнаружении хотя бы одного симптома необходимо срочно обратиться за консультацией к специалисту, который проведёт осмотр и диагностику, а также назначит лечение. Стоит отметить, польские ученые провели исследование и выяснили, что употребление яблок каждый день уменьшает риск развития рака кишечника. Согласно утверждениям экспертов, во фруктах содержится огромное количество гетероциклических кислородсодержащих соединений, препятствующих возникновению онкологии и размножению клеток опухоли. Также они эффективны при раке печени, легких и молочной железы.