Звонки Windows 10 со смартфона стали доступны для всех пользователей





Недавно функция совершения звонков с помощью приложения Your Phone для системы Windows 10 была доступна исключительно для тех, кто задействован в программе тестирования Windows Insiders. Помимо загрузки на ПК программа должна быть установлена также на смартфоне, что можно сделать бесплатно в магазине Microsoft Store. Она доступна для скачивания аппаратами с iOS и Android, но многие продвинутые функции поддерживаются только на флагманских смартфонах.Недавно Your Phone пополнился возможностями поддержки двух SIM-карт и сенсорного экрана.