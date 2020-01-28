Максим Галкин назвал главную опасность многоэтажной застройки в Грязи





Недавно стало известно о новом проекте по строительству жилого массива в поселке Грязь, где находится дом Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Телеведущий испугался вырубки леса , отметив, что этот небольшой участок деревьев стал последним “оплотом культурно-исторического ландшафта”. Также он считает, что все нечистоты попадут в местную реку и столичный водопровод, что спровоцирует экологическую катастрофу.Максим Галкин уверен, что мощности для очистки сточных вод не хватит для 3,5 млн кв. м. жилья. Артист намерен продолжать освещать проблему, чтобы сохранить природу для будущих поколений.