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Мария Шарапова показала в соцсетях кольцо с бриллиантом

Мария Шарапова на своей странице в социальной сети Instagram продемонстрировала на безымянном пальце кольцо с бриллиантом. Поклонники теннисистки стали говорить о возможном предстоящем замужестве своего кумира.
Мария Шарапова показала в соцсетях кольцо с бриллиантом

Мария Шарапова и друг принца Гарри Александр Гилкс пребывают в отношениях с 2017 года. Теннисистка не распространяется о подробностях своей личной жизни, не публикует совместных снимков со своим избранником. В отличие от своей возлюбленной учредитель аукционного дома Paddle8 Александр Гилкс показывает своим подписчикам в социальных сетях фотографии, на которых они запечатлены вместе. Однако недавно в микроблоге теннисистки в сторис во время ее рассказа о технологии приготовления совершенно круглого торта подписчики увидели на безымянном пальце Шараповой кольцо с бриллиантом значительного размера. Эти кадры свидетельствуют о возможном предстоящем замужестве спортсменки.

Мария Шарапова пока никак не отреагировала на информацию. Для знаменитой теннисистки возможный брак станет первым, а для ее избранника вторым.

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Спорт
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 20:23

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