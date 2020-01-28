Мария Шарапова показала в соцсетях кольцо с бриллиантом





Мария Шарапова и друг принца Гарри Александр Гилкс пребывают в отношениях с 2017 года. Теннисистка не распространяется о подробностях своей личной жизни, не публикует совместных снимков со своим избранником. В отличие от своей возлюбленной учредитель аукционного дома Paddle8 Александр Гилкс показывает своим подписчикам в социальных сетях фотографии, на которых они запечатлены вместе. Однако недавно в микроблоге теннисистки в сторис во время ее рассказа о технологии приготовления совершенно круглого торта подписчики увидели на безымянном пальце Шараповой кольцо с бриллиантом значительного размера. Эти кадры свидетельствуют о возможном предстоящем замужестве спортсменки.Мария Шарапова пока никак не отреагировала на информацию. Для знаменитой теннисистки возможный брак станет первым, а для ее избранника вторым.