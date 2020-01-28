Потап предпочитает принимать душ вместе с Настей Каменских





Сначала Потап и Настя Каменских подтвердили слухи о своих отношениях, которые не стали неожиданностью для их поклонников, после пара поженилась, а уже сейчас рэпер делиться интимными подробностями семейной жизни. Так, между исполнителем и его коллегой по наставническому креслу Даном Баланом возник интересный разговор. Потап рассказал, что предпочитает принимать душ вместе с супругой, а затем поинтересовался у молдавского певца, моется ли он в одиночестве.Продюсер также пошутил по этому поводу, предположив, что у музыканта-мультиинструменталиста для этого есть прислуга, которая приходит на помощь, когда необходимо «помыть спинку». Через некоторое время к разговору подключилась Настя Каменских, которая из первых уст подтвердила ранее сказанную супругом фразу о совместном мытье в душе. Поп-звезда считает такое времяпровождение занятием, которое сближает любящих людей.— ответила Каменских.