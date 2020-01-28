Юлия Михалкова вслед за Максимом Галкиным промочила ноги на Багамских островах
Актриса Юлия Михалкова повторила ситуацию с Максимом Галкиным и промочила ноги на Багамских островах. Экс-звезда “Уральских пельменей” опубликовала видео с пляжа на своей странице в сети Instagram.
Юлия Михалкова отправилась на отдых и оставила ведение своего микроблога двум помощникам. Оказалось, что актриса уехала не только отдыхать, но и вдохновляться для написания эссе о том, как современной женщине выстраивать отношения с мужчинами. Артистка намерена поделиться собственным опытом работы в мужском коллективе, но подробности пока держатся в секрете. Недавно на странице звезды появилось видео из Багамских островов, на которых запечатлено, как бушующие волны намочили ноги Юлии Михалковой, когда она подошла слишком близко к кромке воды. Поклонники смогли рассмотреть тяжелые тучи на курорте и сильный ветер, из-за которого знаменитости пришлось одеться теплее.
Помощники Михалковой отметили, что данное видео публикуется по примеру Максима Галкина, который намочил ноги в Тасмании. В комментариях поклонники актрисы заявили, что она кричит так же, как и телеведущий.
Юлия Михалкова отправилась на отдых и оставила ведение своего микроблога двум помощникам. Оказалось, что актриса уехала не только отдыхать, но и вдохновляться для написания эссе о том, как современной женщине выстраивать отношения с мужчинами. Артистка намерена поделиться собственным опытом работы в мужском коллективе, но подробности пока держатся в секрете. Недавно на странице звезды появилось видео из Багамских островов, на которых запечатлено, как бушующие волны намочили ноги Юлии Михалковой, когда она подошла слишком близко к кромке воды. Поклонники смогли рассмотреть тяжелые тучи на курорте и сильный ветер, из-за которого знаменитости пришлось одеться теплее.
Помощники Михалковой отметили, что данное видео публикуется по примеру Максима Галкина, который намочил ноги в Тасмании. В комментариях поклонники актрисы заявили, что она кричит так же, как и телеведущий.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:46