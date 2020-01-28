Людмила Поргина рассказала о последних словах Николая Караченцова





Оказалось, что последним, что сказал Караченцов, стала фраза: “Тело не может жить здесь, а душа жаждет”. Кроме того, артист порекомендовал супруге даже после его ухода не забывать о своем доме — театре. В рамках вечера памяти скончавшегося в 2018 году актера многие представители отечественного шоу-бизнеса исполнили свои песни. В частности, появиться перед присутствующими успели Полина Гагарина и Лариса Долина, а также “Вальс-Бостон” исполнил Александр Розенбаум. На сцену вышла четырехлетняя внучка Николая Караченцова, для которой этот номер стал дебютным.Посвященный покойному артисту вечер состоялся позже, чем планировала Поргина, по причине переноса мероприятия из-за смерти Марка Захарова.