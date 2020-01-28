Полина Гагарина появилась в откровенном наряде на съемках шоу «Голос. Дети»

Не успела Полина Гагарина вернуться с отдыха на солнечных Мальдивах, как с головой окунулась в рабочий процесс. Это и не удивительно, ведь певица стала наставником для молодых талантов в шоу «Голос. Дети». Поэтому она тщательно подошла к созданию сценического образа, опубликовав пикантные фотографии в соцсети Instagram. На кадрах видно, как 32-летняя исполнительница стоит на съемочной площадке программы в ковбойском комбинезоне с глубоким декольте.Поклонники также отмечали, что их кумир «забыл» надеть бюстгальтер, что было не сразу заметно из-за высоких сапогов, широкополой шляпы и блестящей драпировки. Аудитория отметила, что блондинке идут к лицу темные оттенки, которые дополняют её имидж. Кроме прочего, недавно прошел первый этап прослушиваний, который Гагарина описала подобным образом: «День 3-й. Поем бодрячком». Сама звезда с трепетом реагировала на желание маленьких участников оказаться именно в ее команде.