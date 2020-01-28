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В Сети рассказали о звездах эстрады, добившихся успеха без окончания школы

Многие россияне уверены, что высшее образование необходимо для успеха в карьере. В Сети рассказали о звездах эстрады, которые даже не окончили школу, но добились признания и больших гонораров.

Многие видные деятели своим примером показали, что вполне возможно обеспечить себе безбедную жизнь, не окончив вуз. Таковыми, к примеру, являются Стив Джобс, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Роман Абрамович и многие другие. Однако, для многих станет неожиданностью тот факт, что некоторые именитые поп-звезды и актеры не имеют даже среднего образования. Среди них можно выделить певца Шуру, который выгнали со школы в 13 лет со справкой, что подтолкнуло его на продвижение музыкальной карьеры.

Анна Старшенбаум была вынуждена окончить обучение преждевременно в 11 классе после того, как её родители развелись. Для того, чтобы помогать тяжело работающей матери, актриса устроилась официанткой, а впоследствии  попала в театр-студию Владимира Спесивцева. Подобный жизненный путь наблюдается и у Оксаны Акиньшиной, которая бросила среднее общеобразовательное учреждение в 15 лет, поскольку мечтала поступить в театральное училище, куда её не взяли. На помощь пришел режиссер Бодров-младший, предоставивший роль в фильме "Сестры".

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 20:00

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