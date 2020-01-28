В Сети рассказали о звездах эстрады, добившихся успеха без окончания школы





Многие видные деятели своим примером показали, что вполне возможно обеспечить себе безбедную жизнь, не окончив вуз. Таковыми, к примеру, являются Стив Джобс, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Роман Абрамович и многие другие. Однако, для многих станет неожиданностью тот факт, что некоторые именитые поп-звезды и актеры не имеют даже среднего образования. Среди них можно выделить певца Шуру, который выгнали со школы в 13 лет со справкой, что подтолкнуло его на продвижение музыкальной карьеры.Анна Старшенбаум была вынуждена окончить обучение преждевременно в 11 классе после того, как её родители развелись. Для того, чтобы помогать тяжело работающей матери, актриса устроилась официанткой, а впоследствии попала в театр-студию Владимира Спесивцева. Подобный жизненный путь наблюдается и у Оксаны Акиньшиной, которая бросила среднее общеобразовательное учреждение в 15 лет, поскольку мечтала поступить в театральное училище, куда её не взяли. На помощь пришел режиссер Бодров-младший, предоставивший роль в фильме "Сестры".