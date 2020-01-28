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Осенью в РФ появятся новые кроссовер и седан от марки FAW

Осенью 2020 года ожидается появление в РФ новых кроссоверов и седана от китайской марки FAW. Подробная информация касательно автоновинок будет доступна ближе к началу реализации.

На сегодня российские дилеры бренда предлагают покупателям кроссоверы моделей Besturn X40 и X80. FAW готовится начать реализацию продаж 2-х автоновинок, представляющих собой среднеразмерный кроссовер FAW X60, который также известен под номенклатурным обозначением Т77. Дополнением для российского рынка будет седан из сегмента С класса.

Соответствующие сведения предоставили издания, ссылаясь на пресс-центр китайской компании. На домашнем рынке модель T77 относится к флагманам бренда FAW, а также отличается наличием интерьера, оформленного в стилистике Mercedes с внедрением голографического помощника, дизайн которого может быть выбран из 3-х вариантов. Относительно особенностей предложения для РФ станет известно перед началом распространения авто.

На сегодня линейка FAW в РФ ограничена Besturn Х40 и Х80. Более востребованной по результатам 2019 года стала последняя модель. На Х80 приходится порядка 70% всего объёма сделок. В текущем году доля реализации 2-х SUV должна распределиться с большей равномерностью. Ожидается примерно равный интерес покупателей к продуктам. Китайская компания готовится увеличить продажи в РФ на 25% благодаря вводу новинок. В 2019 году бренд FAW повысил оборот продукции среди россиян на 7%.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:40

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