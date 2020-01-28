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Иранский провидец Салман Салехигударза предсказал будущее России после 11 лет медитации

Иранский провидец Салман Салехигударза сообщил, что смог увидеть будущее России после того, как провел 11 лет в медитациях. Старец сделал позитивный прогноз для страны, который составил во время «путешествия в иной мир».

Старец, проживающий в России, недавно заявил о «единении с природой» после многолетнего времяпровождения в медитациях. По словам мудреца, свой духовный путь он начинал с малых шагов, пребывая в раздумьях по несколько часов ежедневно. С тех пор он увеличил продолжительность саморазвивающих практик, которыми занимается уже более 11 лет. По мнению Салехигударзы, после возвращения из «путешествия в иной мир» он чувствует себя совершенно иным человеком и якобы видит будущее.

При этом, провидец подчеркнул, что не способен переживать визуальные дивинации, также как и не слышит посторонние голоса. Вместо этого иранец чувствует «изменения в душе» и получает ответ на поставленный вопрос, который предположительно воплощается в реальность. Он также сделал позитивный прогноз для РФ, отметив, что через два года страна «обретет светлое будущее», а сейчас «собирает силу, чтобы взлететь на большую высоту». Само собой, вера в подобные предсказания остается за соотечественниками, а пока утопия остается на страницах беллетристических произведений.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:34

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