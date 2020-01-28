Замечен прототип новой версии Renault Kangoo
На дорогах общего пользования заметили прототип модели Renault Kangoo. Кузов авто полностью покрыт камуфляжной плёнкой, что сильно ухудшает процесс идентификации отдельных элементов экстерьера.
По имеющейся информации, новинка в одной из модификаций будет поставляться с гибридным силовым агрегатом, а в другой – полностью электрифицированным. Сегмент коммерческих авто на территории стран Европы сегодня имеет высокую конкурентоспособность, существенно обходя более ранние годы реализации. Многие марки активно борются за клиентов, выпуская новинки. В скором времени конкуренцию усилит присутствие на рынке Renault Kangoo LCV. Тестируемый образец авто был замечен на территории Северной Швеции.
В интернете показали новое фото автомобиля с защитным покрытием. Модель Kangoo станет несколько больше в своих габаритах, если сравнивать с размерами актуальной версии. Такое решение позволит эффективно противостоять Volkswagen Caddy, а также Ford Transit Connect, входящим в список бестселлеров сегмента коммерческого транспорта. По неподтвержденным данным, компания Renault готовится выпустить новую версию оформления для авто. Дизайнеры могут отказаться от использования прежней квадратной формы корпуса.
Ожидается, что французская автокомпания проведёт работу над приемником электрической версии Kangoo, получившую индекс Z.E. к названию. Сам прототип не позволяет увидеть разъём для заряда аккумулятора, но при этом не имеет выхлопной трубы в задней зоне корпуса. Помимо прочего, компания может выпустить дизельные модификации Kangoo, которые имеют шанс сохранить высокую популярность у покупателей. Причиной большой популярности таких силовых узлов является низкий расход топлива. Под капотом новинки стоит ожидать появления улучшенного дизеля объёмом 1,5 л и компактного бензинового силового агрегата с турбиной. Новое поколение Kangoo LCV появится в 3-х версиях, которые станут отличаться друг от друга длиной используемой колёсной базы.
По имеющейся информации, новинка в одной из модификаций будет поставляться с гибридным силовым агрегатом, а в другой – полностью электрифицированным. Сегмент коммерческих авто на территории стран Европы сегодня имеет высокую конкурентоспособность, существенно обходя более ранние годы реализации. Многие марки активно борются за клиентов, выпуская новинки. В скором времени конкуренцию усилит присутствие на рынке Renault Kangoo LCV. Тестируемый образец авто был замечен на территории Северной Швеции.
В интернете показали новое фото автомобиля с защитным покрытием. Модель Kangoo станет несколько больше в своих габаритах, если сравнивать с размерами актуальной версии. Такое решение позволит эффективно противостоять Volkswagen Caddy, а также Ford Transit Connect, входящим в список бестселлеров сегмента коммерческого транспорта. По неподтвержденным данным, компания Renault готовится выпустить новую версию оформления для авто. Дизайнеры могут отказаться от использования прежней квадратной формы корпуса.
Ожидается, что французская автокомпания проведёт работу над приемником электрической версии Kangoo, получившую индекс Z.E. к названию. Сам прототип не позволяет увидеть разъём для заряда аккумулятора, но при этом не имеет выхлопной трубы в задней зоне корпуса. Помимо прочего, компания может выпустить дизельные модификации Kangoo, которые имеют шанс сохранить высокую популярность у покупателей. Причиной большой популярности таких силовых узлов является низкий расход топлива. Под капотом новинки стоит ожидать появления улучшенного дизеля объёмом 1,5 л и компактного бензинового силового агрегата с турбиной. Новое поколение Kangoo LCV появится в 3-х версиях, которые станут отличаться друг от друга длиной используемой колёсной базы.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:00