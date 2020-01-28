АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 68.78 USD 62.34
Курс валют на 28.01.2020

Замечен прототип новой версии Renault Kangoo

На дорогах общего пользования заметили прототип модели Renault Kangoo. Кузов авто полностью покрыт камуфляжной плёнкой, что сильно ухудшает процесс идентификации отдельных элементов экстерьера.
Замечен прототип новой версии Renault Kangoo

По имеющейся информации, новинка в одной из модификаций будет поставляться с гибридным силовым агрегатом, а в другой – полностью электрифицированным. Сегмент коммерческих авто на территории стран Европы сегодня имеет высокую конкурентоспособность, существенно обходя более ранние годы реализации. Многие марки активно борются за клиентов, выпуская новинки. В скором времени конкуренцию усилит присутствие на рынке Renault Kangoo LCV. Тестируемый образец авто был замечен на территории Северной Швеции.

В интернете показали новое фото автомобиля с защитным покрытием. Модель Kangoo станет несколько больше в своих габаритах, если сравнивать с размерами актуальной версии. Такое решение позволит эффективно противостоять Volkswagen Caddy, а также Ford Transit Connect, входящим в список бестселлеров сегмента коммерческого транспорта. По неподтвержденным данным, компания Renault готовится выпустить новую версию оформления для авто. Дизайнеры могут отказаться от использования прежней квадратной формы корпуса.

Ожидается, что французская автокомпания проведёт работу над приемником электрической версии Kangoo, получившую индекс Z.E. к названию. Сам прототип не позволяет увидеть разъём для заряда аккумулятора, но при этом не имеет выхлопной трубы в задней зоне корпуса. Помимо прочего, компания может выпустить дизельные модификации Kangoo, которые имеют шанс сохранить высокую популярность у покупателей. Причиной большой популярности таких силовых узлов является низкий расход топлива. Под капотом новинки стоит ожидать появления улучшенного дизеля объёмом 1,5 л и компактного бензинового силового агрегата с турбиной. Новое поколение Kangoo LCV появится в 3-х версиях, которые станут отличаться друг от друга длиной используемой колёсной базы.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики назвали 4 вида варенья, укрепляющие…
Полина Гагарина появилась в откровенном наряде на съемках шоу «Голос.…
Переживания во время просмотра футбола помогают людям сбросить лишний…
Актера Илью Глинникова ограбили в…
Названы 3 самых дорогостоящих танка…
Актриса Блейк Лайвли впервые после родов вышла на красную…
В Турции найдена мозаика, сделанная в бронзовом…
Замечен прототип новой версии Renault…
Эпидемиологи обнаружили под Калугой кладбище животных, зараженных сибирской…
Шарлиз Терон посетила ланч номинантов «Оскар-2020» в необычном…
Осенью в РФ появятся новые кроссовер и седан от марки…
Иранский провидец Салман Салехигударза предсказал будущее России после 11 лет…
Иностранцы оценили «Буханку» дороже LADA Vesta и несколько дешевле…
Ученые не уверены, что коронавирус берет свое начало с рынка морепродуктов в…
Валентин Дегтерев заявил о фальсификации улик в деле о гибели туристов на перевале…
В Польше археологи обнаружили на дне Вислы столетнее древнее…
Эрика Герцег приняла участие в новой фотосессии без нижнего…
В Ирландии студенты сняли на видео лох-несское чудовище в озере Лауф…
Бледанс и Кудрявцева резко отреагировали на заявления Боярского о…
В армии СССР могли служить элитные…
Макарская жалеет, что «вляпалась» в скандал с разводом Милявской и…
Королева Елизавета II уверена, что принц Гарри переживает…
Учёные создали светящуюся светодиодную таблетку, открывающую новую эпоху в…
Медики рассказали о способах выявления туберкулёза на ранних…
Сергей Лазарев объяснил странное поведение в…
Ученые раскрыли загадку гибели древнейшего мегаполиса Индокитая…
Макаревич объяснил, почему не будут снимать фильм к юбилею «Машины…
Названы главные побочные эффекты…
Просмотреть все новости