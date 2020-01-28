Врачи рассказали о главных мифах, касающихся недержания мочи





Большинство полагает, что непроизвольное мочеиспускание является проблемой в основном для людей пожилого возраста. Тем не менее, каждой 3-й женщине старше 35-ти лет приходится сталкиваться с данной патологией. Учёные утверждают, каждый 20-й человек страдает от этого заболевания, а это больше 400 млн человек в мире. Зачастую люди полагают, что инконтиненция не поддаётся лечению. По словам специалистов, её можно преодолеть в любом возрасте, а если наблюдается лёгкая форма, то можно избежать операции. Некоторые случаи лечат с помощью правильного образа жизни и диетического питания.При обнаружении неправильной работы мочевого пузыря, люди стараются меньше выпивать воды. Однако эксперты уверяют, что количество употребляемой жидкости не имеет никакого влияние на заболевание, а вот подобное ограничение может спровоцировать почечную недостаточность. Существует и другой миф, который заключается в том, что у людей с недержанием сложная жизнь, но в аптеках или магазинах имеются в продаже профессиональные средства гигиены для решения данной проблемы. Правдой является то, что у женщин чаще всего наблюдается данное заболевание. Упражнение Кегеля помогает натренировать мочевой пузырь. Непроизвольное мочеиспускание при беременности может пройти само по себе после рождения ребёнка.