Врачи рассказали о главных мифах, касающихся недержания мочи
По данным Всемирной организации здравоохранения, недержание мочи - это самая распространённая урогинекологическая проблема. Врачи рассказали об основных мифах, касающихся данного заболевания.
Большинство полагает, что непроизвольное мочеиспускание является проблемой в основном для людей пожилого возраста. Тем не менее, каждой 3-й женщине старше 35-ти лет приходится сталкиваться с данной патологией. Учёные утверждают, каждый 20-й человек страдает от этого заболевания, а это больше 400 млн человек в мире. Зачастую люди полагают, что инконтиненция не поддаётся лечению. По словам специалистов, её можно преодолеть в любом возрасте, а если наблюдается лёгкая форма, то можно избежать операции. Некоторые случаи лечат с помощью правильного образа жизни и диетического питания.
При обнаружении неправильной работы мочевого пузыря, люди стараются меньше выпивать воды. Однако эксперты уверяют, что количество употребляемой жидкости не имеет никакого влияние на заболевание, а вот подобное ограничение может спровоцировать почечную недостаточность. Существует и другой миф, который заключается в том, что у людей с недержанием сложная жизнь, но в аптеках или магазинах имеются в продаже профессиональные средства гигиены для решения данной проблемы. Правдой является то, что у женщин чаще всего наблюдается данное заболевание. Упражнение Кегеля помогает натренировать мочевой пузырь. Непроизвольное мочеиспускание при беременности может пройти само по себе после рождения ребёнка.
Большинство полагает, что непроизвольное мочеиспускание является проблемой в основном для людей пожилого возраста. Тем не менее, каждой 3-й женщине старше 35-ти лет приходится сталкиваться с данной патологией. Учёные утверждают, каждый 20-й человек страдает от этого заболевания, а это больше 400 млн человек в мире. Зачастую люди полагают, что инконтиненция не поддаётся лечению. По словам специалистов, её можно преодолеть в любом возрасте, а если наблюдается лёгкая форма, то можно избежать операции. Некоторые случаи лечат с помощью правильного образа жизни и диетического питания.
При обнаружении неправильной работы мочевого пузыря, люди стараются меньше выпивать воды. Однако эксперты уверяют, что количество употребляемой жидкости не имеет никакого влияние на заболевание, а вот подобное ограничение может спровоцировать почечную недостаточность. Существует и другой миф, который заключается в том, что у людей с недержанием сложная жизнь, но в аптеках или магазинах имеются в продаже профессиональные средства гигиены для решения данной проблемы. Правдой является то, что у женщин чаще всего наблюдается данное заболевание. Упражнение Кегеля помогает натренировать мочевой пузырь. Непроизвольное мочеиспускание при беременности может пройти само по себе после рождения ребёнка.