Американские ученые: "Любовь может нормализовать давление и укрепить здоровье сердца"





Мысли о романтическом партнере во время напряженной ситуации могут не только облегчить переживания, но и улучшить работу сердца, утверждают эксперты. В исследовании, проведенном специалистами, 102 участникам было предложено выполнить стрессовую для сердца задачу - погрузить одну ногу в холодную воду, температура которой составляла от 3,3 до 4,4 градусов по Цельсию. Исследователи измерили артериальное давление, частоту сердечных сокращений и вариабельность ритма до, во время и после выполнения процедуры.Те испытуемые, возле которых находился любимый человек либо возникали мысли о нем - имели более позитивные показатели, чем участники контрольной группы. В особенности отмечалось нормальное АД, в то время как вариабельность ритма и частота сокращений осталось неизменными. Результаты могут помочь частично объяснить, почему страстные романтические отношения имеют корреляцию с положительными результатами для здоровья. Психологи предполагают, что эти данные позволят людям лучше справляться со стрессом и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, если они будут думать о своей второй половинке на протяжении дня.