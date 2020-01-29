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Американские ученые: "Любовь может нормализовать давление и укрепить здоровье сердца"

Недавние исследования американских ученых из Университета Аризоны показали, что любовь благотворно влияет на здоровье сердца. Подобный феномен объясняется позитивным настроением, которое нормализует давление и укрепляет кровеносную систему.

Мысли о романтическом партнере во время напряженной ситуации могут не только облегчить переживания, но и улучшить работу сердца, утверждают эксперты. В исследовании, проведенном специалистами, 102 участникам было предложено выполнить стрессовую для сердца задачу - погрузить одну ногу в холодную воду, температура которой составляла от 3,3 до 4,4 градусов по Цельсию. Исследователи измерили артериальное давление, частоту сердечных сокращений и вариабельность ритма до, во время и после выполнения процедуры.

Те испытуемые, возле которых находился любимый человек либо возникали мысли о нем - имели более позитивные показатели, чем участники контрольной группы. В особенности отмечалось нормальное АД, в то время как вариабельность ритма и частота сокращений осталось неизменными. Результаты могут помочь частично объяснить, почему страстные романтические отношения имеют корреляцию с положительными результатами для здоровья. Психологи предполагают, что эти данные позволят людям лучше справляться со стрессом и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, если они будут думать о своей второй половинке на протяжении дня.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 06:00

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