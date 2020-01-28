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Иностранцы оценили «Буханку» дороже LADA Vesta и несколько дешевле Aurus

Иностранцы высоко оценили «Буханку», посчитав её дороже, чем LADA Vesta, но несколько дешевле продукции марки Aurus. Необычный эксперимент реализовали во время Франкфуртского моторшоу сотрудники «Авто Плюс».

Многочисленным репортёрам, которые посетили европейский автосалон 2019 года, продемонстрировали изображения 3-х российских авто. В их число вошли УАЗ-452 «Буханка», Aurus Senat, а также Lada Vesta Sport. Большая часть иностранцев ранее не видели данные модели. По этой причине узнать реакцию на авто исключительно по первому впечатлению оказалось достаточно интересно.

Многочисленные посетители мероприятия описали «Буханку» как характерный для РФ автомобиль. Его посчитали идеальным для условий холодного климата Сибири. Часть участников необычного опроса предположили отсутствие у модели подушек безопасности. Относительно возможных результатов краш-тестирования участники опроса выразили неоднозначное мнение. Большая часть респондентов уверены, что «Буханка» вряд ли имеет возможность пройти такую проверку, однако некоторые посчитали для авто нормальным показателем защиты в 3 звезды, поскольку корпус «выглядит прочно».

Для части респондентов было сложно поверить, что такой транспорт производится по сей день. Один из опрошенных признался, что никогда не встречал подобного авто на дорогах. При этом некоторые были осведомлены о продолжении выпуска. При этом стоимость модели называлась самая разная. Некоторые оценили «Буханку» 40 тысяч евро.

Достаточно большой интерес вызвала модель Lada Vesta Sport. Она получила сравнение с Volkswagen, а также неким продуктом японского автопрома. Ситуация с «X-дизайном» от АвтоВАЗа оказалась совершенно неизвестна иностранным журналистам автомобильных изданий. Не слышал о нём даже житель Лондона, имевший некоторое понимание о «Буханки» и продукции Aurus. О британском дизайнере Стиве Маттине он также ничего не знает. При этом было высказано предположение, что подобный седан может продаваться за 35 тысяч евро, что в 3 раза превышает его реальную стоимость.

Модель Aurus Senat многие представители зарубежных изданий по некой причине оценили недостаточно высоко. Некоторые участники опроса сравнивали модель с продукцией Rolls-Royce, Lincoln, а также Bentley. При этом, на просьбу угадать примерную стоимость они называли суммы в объёме 50-200 тысяч евро, ограничив верхнюю планку показателем - 13,6 млн рублей. В действительности ценник на модель составляет 18 млн рублей.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:30

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