"А мне гулять охота!": Ветеринары рассказали, как успокоить кошку во время половой охоты





Существуют радикальные методы как стерилизация или гормональная терапия. Однако далеко не у всех есть время для длительного лечения и реабилитации питомца. Кроме этого, многие хозяева против таких процедур, поскольку считают их жестокими по отношению к живому созданию. Поэтому специалисты советуют применять более щадящие способы.Первое заключается в применении успокоительных средств на основе трав. К ним относятся пустырник, душица и валериана, которые удобно использовать в виде капель. Эксперты предупреждают о необходимости проверить данное расслабляющее средство, дав его в очень уменьшенной дозе, поскольку один из компонентов настойки может вызвать аллергическую реакцию. Кроме того, они предостерегают от использования кошачьей мяты, так как растение способно еще больше возбудить животное.Второй совет – теплая ванна. Хотя у всех на слуху, что животные не любят купаться, в период половой активности именно вода способна снять стресс кота или кошки. Однако следует учесть нрав своего любимца. Если водные процедуры вызывают у него исключительно страх, лучше не применять такой метод.Специалисты отмечают, что игры способны отвлечь животное от навязчивого инстинкта размножения. Они советуют в этот особенный период больше уделять время питомцу и играть с ним не менее получаса в день. Кроме забав важен и пассивный контакт с котом. Для его спокойствия стоит чаще проявлять свою любовь. Это может выражаться поглаживанием любимца и даже в общении с ним.Помимо вышеописанных советов, немаловажный фактор заключается в исключении раздражителей. Нужно позаботиться, чтобы ничто не провоцировало тревогу животного. Яркий свет или громкий звук, может не давать покоя и без того возбужденному животному, поэтому при необходимости лучше создать ему комфортные условия в отдельном помещении.