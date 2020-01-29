АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 69.23 USD 62.83
Курс валют на 29.01.2020

"А мне гулять охота!": Ветеринары рассказали, как успокоить кошку во время половой охоты

Любители домашних кошек обеспокоены поведением своих питомцев в период половой охоты. В связи с этим, ветеринары поделились действенными советами, как позаботится о животном в особенный период его жизни.
"А мне гулять охота!": Ветеринары рассказали, как успокоить кошку во время половой охоты

Существуют радикальные методы как стерилизация или гормональная терапия. Однако далеко не у всех есть время для длительного лечения и реабилитации питомца. Кроме этого, многие хозяева против таких процедур, поскольку считают их жестокими по отношению к живому созданию. Поэтому специалисты советуют применять более щадящие способы.

Первое заключается в применении успокоительных средств на основе трав. К ним относятся пустырник, душица и валериана, которые удобно использовать в виде капель. Эксперты предупреждают о необходимости проверить данное расслабляющее средство, дав его в очень уменьшенной дозе, поскольку один из компонентов настойки может вызвать аллергическую реакцию. Кроме того, они предостерегают от использования кошачьей мяты, так как растение способно еще больше возбудить животное.

Второй совет – теплая ванна. Хотя у всех на слуху, что животные не любят купаться, в период половой активности именно вода способна снять стресс кота или кошки. Однако следует учесть нрав своего любимца. Если водные процедуры вызывают у него исключительно страх, лучше не применять такой метод.

Специалисты отмечают, что игры способны отвлечь животное от навязчивого инстинкта размножения. Они советуют в этот особенный период больше уделять время питомцу и играть с ним не менее получаса в день. Кроме забав важен и пассивный контакт с котом. Для его спокойствия стоит чаще проявлять свою любовь. Это может выражаться поглаживанием любимца и даже в общении с ним.

Помимо вышеописанных советов, немаловажный фактор заключается в исключении раздражителей. Нужно позаботиться, чтобы ничто не провоцировало тревогу животного. Яркий свет или громкий звук, может не давать покоя и без того возбужденному животному, поэтому при необходимости лучше создать ему комфортные условия в отдельном помещении.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"А мне гулять охота!": Ветеринары рассказали, как успокоить кошку во время половой…
Медики дали рекомендации, какие напитки стоит употреблять в…
Ученые теоретически нашли возможность для создания телепатической связи между…
Ученые обнаружили бактерии, повышающие риск развития рака у…
Ученые назвали признаки, определяющие дефицит железа в организме…
Учёные рассказали о влиянии гормонов на сексуальные отношения между мужчиной и…
Дана Борисова и Аскольд Запашный напуганы распространением китайского…
Ясновидящая Кажетта Ахмеджанова: "У Ирины Аллегровой могут быть проблемы со…
Игорь Угольников на съемках фильма “Подольские курсанты” обнаружил могилу пропавшего во время войны…
Сосо Павлиашвили использует свои гонорары для строительства церкви в…
Звезда «Дом-2» Алексей Самсонов втоптал в грязь Андрея Черкасова, рассказав, как всё было на самом…
Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский попросил не сравнивать сериал и…
Физики выяснили, что происходит с энергией тела человека после…
Кейт Миддлтон посетила госпиталь для детей в Лондоне без кольца принцессы…
Звонки Windows 10 со смартфона стали доступны для всех…
Максим Галкин назвал главную опасность многоэтажной застройки в…
"Я скоро вернусь": Виктория Боня вышла на связь с подписчиками после слухов о пропаже в…
На проект принесли квитанцию с суммой долга звезды «Дом-2» Ольги…
Мария Шарапова показала в соцсетях кольцо с…
Потап предпочитает принимать душ вместе с Настей…
Беккужев о назначении ведущим «Дома-2»: «Участники думали, что это…
"Будь ты проклят, приятель": Тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о гневе поклонников Бузовой после прихода в команду…
Игорь Сивов позволяет певице Нюше читать его личные…
Звезда «Дом-2» Катя Скютте сломала…
Перечислены 6 симптомов скрытой пневмонии, отличающие её от…
В Сети рассказали о звездах эстрады, добившихся успеха без окончания…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель довела до слез беременную Сашу…
Обслуживающий персонал рассказал, на что стоит обратить внимание постояльцам при заселении в…
Просмотреть все новости