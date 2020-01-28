Звезды «Дом-2» Андрей и Кристина Черкасовы посетили детский дом





Ведущий шоу «Дом-2» Андрей Черкасов и его жена Кристина решила порадовать ребят, которые воспитываются в детском доме. По словам Андрея, они с супругой взяли те игрушки, которые ему подарили участники проекта «Дом-2», когда он приехал на Сейшелы. Помимо этого, с собой пара захватила множество вкусностей, и отправились дарить радость малышам из приюта.Как отметил Черкасов, они хотели хоть как-то порадовать деток, которые лишены родительского тепла и заботы. Также молодой человек сказал, что счастливые глаза ребят он запомнит надолго, а об этом визите когда-нибудь расскажет своим детям.Пользователи социальных сетей тут же принялись хвалить семью за то, что они уделили внимание тем, кто нуждается в помощи и заботе и отметили, что у них добрые сердца.Напомним, что в преддверии Нового года Кристина сообщила о том, что в их семье ожидается пополнение, Андрея настолько тронула радостная новость, что не сдержав эмоций он даже пустил слезу.