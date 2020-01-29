Учёные рассказали о влиянии гормонов на сексуальные отношения между мужчиной и женщиной





Эксперты Французского национального института здоровья и медицинских исследований просканировали мозговые доли до и после полового акта. Было установлено, что у высокоинтеллектуальных мужчин после сексуального контакта большая часть головного мозга и даже мозжечковая миндалина под влиянием сильных гормональных выбросов практически полностью прекращают мышление. Большинство женщин, которые ранее состояли в отношениях или в повторном супружестве, могут сопоставлять своих нынешних партнеров с бывшими. Согласно исследованиям специалистов из Пенсильванского университета было установлено, такие выражения, имеющие негативную подоплёку, воздействуют на выработку мужского гормона.Эксперты полагают, что такие мужчины подвержены андрогенной алопеции. Через некоторое время их организм старается самостоятельно преодолеть гормональную недостаточность, при этом происходит вырабатывание в больших количествах тестостерона, преобразующегося в простагландин D2. Из-за него снижается рост волосяных фолликул на голове, что приводит к выпадению волос. По этой причине эмоциональный стресс является главной причиной раннего облысения у мужчин. Бесспорно, сильному полу приятно получать комплименты в свой адрес от дам. Это способствует улучшению самочувствия и самооценки. Эксперты из Государственной университетской клиники Ригсхоспиталет утверждают, что высокий уровень мужского гормона в подобных случаях можно установить лишь на короткий срок. Если мужчину окружает позитивная атмосфера с регулярными половыми актами в течении долгого времени или происходит создание семьи, то уровень тестостерона может постепенно понижаться.