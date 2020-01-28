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Человечество может настигнуть новое массовое вымирание

Ученые подсчитали, сколько раз на Земле происходило массовое вымирание видов животных и растений. Они не отрицают, что человечество может постигнуть такая же участь, чтобы освободить место для новых форм жизни.

Во время массового вымирания исчезает больше видов, чем появляется новых, а в настоящий момент биологи убеждены, что человечество живет именно в такой период. Данные эпохи происходили примерно каждые 100 млн лет и длились от 50 тыс. до 2,5 млн лет. Около 443 млн лет назад в результате глобального оледенения и последующего резкого потепления погибло более 85% видов. Ими оказались планктон, моллюски, брюхоногие и трилобиты. Примерно 372 млн лет назад исчезло более 75% животных, преимущественно тех, которые обитали в теплых водах. Планета потеряла 95% видов 250 млн лет назад, а еще 50 млн лет спустя погибли гигантские земноводные и растения — всего около 75%. Последним стало Меловое вымирание, произошедшее 65,5 млн лет назад, которое сопровождалось гибелью динозавров.

Ученые считают, что современные люди стали свидетелем седьмого вымирания, о чем свидетельствует гибель насекомых, а также исчезновение зверей и птиц. На данный момент скорость разрушений в 100 раз превышает предыдущие эпохи. Естественная среда обитания зверей сокращается, а потепление грозит смертью всем обитателям планеты.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:38

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