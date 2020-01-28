Королева Елизавета II уверена, что принц Гарри переживает кризис
В начале года принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили о своем переезде в Канаду и об отказе от всех королевский полномочий. Королева Елизавета II уверена, что ее внук переживает кризис, и готова поддержать наследника.
Событие выхода супружеской пары из монаршей семьи и отказа от финансирования стало самым обсуждаемых в этом году в Англии и за ее пределами. Все родственники семьи высказывались о таком решении, и только венценосная особа выпустила официальное заявление, в котором рассказала, что готова поддержать внука и его семью. «Королева отлично справилась с ситуацией благодаря своему хладнокровию и опыту. Она помнит о значении того, что происходит, для будущего монархии, но она видит, как любимый внук переживает кризис. Елизавета достаточно умна, чтобы понять: если бы она остановила их, это были бы два несчастных человека, недовольных своей участью», - заявляет королевский эксперт Пенни Юнор.
Более того, она утверждает, что принц Гарри всегда был любимчиком своей бабушки. Он всегда мог рассчитывать на совет и поддержку от нее. Даже в почетном возрасте королева сумела все твердо проанализировать и стать на защиту отрёкшейся от монархии семьи.
Событие выхода супружеской пары из монаршей семьи и отказа от финансирования стало самым обсуждаемых в этом году в Англии и за ее пределами. Все родственники семьи высказывались о таком решении, и только венценосная особа выпустила официальное заявление, в котором рассказала, что готова поддержать внука и его семью. «Королева отлично справилась с ситуацией благодаря своему хладнокровию и опыту. Она помнит о значении того, что происходит, для будущего монархии, но она видит, как любимый внук переживает кризис. Елизавета достаточно умна, чтобы понять: если бы она остановила их, это были бы два несчастных человека, недовольных своей участью», - заявляет королевский эксперт Пенни Юнор.
Более того, она утверждает, что принц Гарри всегда был любимчиком своей бабушки. Он всегда мог рассчитывать на совет и поддержку от нее. Даже в почетном возрасте королева сумела все твердо проанализировать и стать на защиту отрёкшейся от монархии семьи.
В мире
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 16:58