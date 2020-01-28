Королева Елизавета II уверена, что принц Гарри переживает кризис





Событие выхода супружеской пары из монаршей семьи и отказа от финансирования стало самым обсуждаемых в этом году в Англии и за ее пределами. Все родственники семьи высказывались о таком решении, и только венценосная особа выпустила официальное заявление, в котором рассказала, что готова поддержать внука и его семью., - заявляет королевский эксперт Пенни Юнор.Более того, она утверждает, что принц Гарри всегда был любимчиком своей бабушки. Он всегда мог рассчитывать на совет и поддержку от нее. Даже в почетном возрасте королева сумела все твердо проанализировать и стать на защиту отрёкшейся от монархии семьи.