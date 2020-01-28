Разгорелся скандал после вопроса звезды «Дом-2» Александры Артёмовой про молочную кухню

Александра Артемова пробует себя в статусе матери. Известно, что девушка предпочитает лечить свою малышку в частной клинике, но вот для того, чтобы стать участником молочной кухни ей все-таки придется посетить медучреждение государственного типа. У пользователей Сети новость о том, что экс-участница проекта «Дом-2» Александра Артемова намерена бесплатно получать кефир и творог, вызвала негодование.Так, хейтеры начали писать о том, что если Александра Артемова может себе позволить проходить лечение с ребенком в платной клинике, то почему она собирается за счет государства кормить своего ребенка.Говорят и о том, что Александра Артемова ради бесплатных продуктов в буквальном смысле переступит через себя и пойдет в государственную больницу, что не показывает ее, как жадную особу.