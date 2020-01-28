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Разгорелся скандал после вопроса звезды «Дом-2» Александры Артёмовой про молочную кухню

Звезда проекта «Дом-2» Александра Артемова оказалась в эпицентре скандала про молочную кухню. Оказывается, девушка хочет получать бесплатно для своей дочери молоко и творог, что вызвало массу негатива со стороны пользователей социальных сетей.
Разгорелся скандал после вопроса звезды «Дом-2» Александры Артёмовой про молочную кухню

Александра Артемова пробует себя в статусе матери. Известно, что девушка предпочитает лечить свою малышку в частной клинике, но вот для того, чтобы стать участником молочной кухни ей все-таки придется посетить медучреждение государственного типа. У пользователей Сети новость о том, что экс-участница проекта «Дом-2» Александра Артемова намерена бесплатно получать кефир и творог, вызвала негодование.

Так, хейтеры начали писать о том, что если Александра Артемова может себе позволить проходить лечение с ребенком в платной клинике, то почему она собирается за счет государства кормить своего ребенка.

Говорят и о том, что Александра Артемова ради бесплатных продуктов в буквальном смысле переступит через себя и пойдет в государственную больницу, что не показывает ее, как жадную особу.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:15

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