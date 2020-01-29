Медики дали рекомендации, какие напитки стоит употреблять в бане





Врачи рассказали, что парные процедуры полезны для здоровья, так как они очищают кожу, выводят токсины и ускоряют обменные процессы. Кроме пользы, есть и свои негативные свойства. Одно из них – обезвоживание. Учитывая этот факт, эксперты настоятельно советуют употреблять в бане напитки, которые будут правильно восполнять баланс жидкости в организме.Натуральный чай и квас - это не только популярное и традиционное питье, но и кладезь необходимых микроэлементов. В их составе присутствуют антиоксиданты и витамины, которые укрепят иммунитет и закрепят тонизирующий эффект после бани. Кроме того, можно заваривать лекарственные травы, плоды и листья разных растений, если они не противопоказаны при наличии некоторых хронических заболеваний. Единственным «табу» для бани является алкоголь, так как он быстро отравит «разогретый» организм и повысит артериальное давление, что в свою очередь приведет к госпитализации.Помимо выбора напитка, врачи советуют обратить внимание на количество жидкости. Очень важно пить достаточно, чтобы все системы внутренних органов работали без нарушений. Если же воды мало, органы дают сбой и человек ощущает головокружение, потемнение в глазах и тошноту. В тоже время эксперты предупреждают об опасности слишком большого объёма жидкости в организме, которая способна разжижать кровь и вызывать расширение сосудов, а в итоге - инфаркт. Специалисты рекомендуют взять с собой емкость с определенным количеством жидкости. Среднее количество не должно превышать 600 миллилитров на одного человека.