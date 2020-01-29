Ученые теоретически нашли возможность для создания телепатической связи между людьми





Представители Лондонского королевского общества ученых пришли к выводу, что интерфейс “мозг-компьютер” поможет людям мысленно общаться друг с другом. В новом докладе говорится об уникальных возможностях, которые открывает прямое подключение к машине, но это также несет угрозу конфиденциальности. Дело в том, что от человека могут переноситься также сенсорные ощущения и переживания. Ученые призывают правительство установить надзор над этой технологией, чтобы нейронные имплантаты использовались лишь на благо общества.Данная разработка несет прогресс секторам государственного здравоохранения и социальной помощи. Однако ученые не могут с точностью прогнозировать влияние технологии на человека и последствия, к которым приведет ее использование.