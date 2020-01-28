В Ирландии студенты сняли на видео лох-несское чудовище в озере Лауф Фойл





Ранее похожее непонятное существо видели в Шотландии. Есть видео, но оно очень плохого качества. После этого ученые исследовали озеро, но монстра так и не нашли. Вскоре ситуация повторилась в Ирландии. Местные жители испугались лох-несского чудовища и даже остановили судоходство в этой акватории.По словам ученых, при просмотре видео, снятом на озере Лауф Фойл, видно, как между лодками проплывает крупное существо. При этом, над поверхностью воды можно было увидеть спинные гребни, но на глубине с помощью датчиков и радаров было зафиксировано аномальное явление. Работники близлежащих портов заявили, что раньше они ничего подобного не встречали. Местные полицейские попросили местных жителей к озеру не приближаться, а власти начали проводить официальное расследование данного случая.Ученые изучили озеро Лауф Фойл с помощью современного мощного оборудования. В полном объеме это не получилось сделать, так как глубина водоема достаточно большая. Начали говорить о том, что существует сеть тоннелей между озером Лох-Несс и океаном, по которым чудовище передвигается.