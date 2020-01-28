Наталья Ветлицкая покорила поклонников “хищным” образом в кожаных брюках

На новом фото 55-летняя звезда позирует в легкой блузе с рюшами этнической расцветки, а талию подчеркивает коричневый пояс с крупной пряжкой. Звезда облачена в обтягивающие кожаные брюки, образ завершает яркий макияж с акцентом на глаза и небрежная укладка с розовыми кончиками волос. В свое время поп-дива сделала блонд своей визитной карточкой, но новая деталь освежила прическу, добавив изюминку. В своем посте Наталья Ветлицкая пожелала поклонникам хорошего дня.В комментариях фолловеры осыпали своего кумира комплиментами, а также поблагодарили за возвращение на сцену. Как известно, Ветлицкая даст несколько концертов в октябре этого года.