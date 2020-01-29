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Ученые обнаружили бактерии, повышающие риск развития рака у собак

Американские ученые пришли к выводу, что воспаления и инфекции могут вызывать рак у собак старшего возраста. Это подтверждается бактериями, которые эксперты обнаружили в организмах питомцев с повышенным риском развития заболевания.

Авторы нового исследования говорят, что их результаты подтверждают корреляцию между хронической бактериальной инфекцией и некоторыми типами рака. Исследователи из Университета штата Северная Каролина обнаружили очень высокую распространенность микроорганизмов Bartonella в опухолях и образцах тканей, взятых у собак с гемангиосаркомой - раком кровеносных сосудов. Как ни странно, патогены не были найдены в образцах крови. Они изучили опухолевую и здоровую ткань у 110 животных с этим типом онкологии со всей территории США. Bartonella присутствовала у 74% особей, а также в 34% новообразованиях и 63% не пораженных участках.

Исследователи отмечают, что Bartonella является "скрытным" инфекционным агентом, который может прятаться в клетках, выстилающих стенки кровеносных сосудов. Подобный феномен затрудняет обнаружение бактерии, повышающей риск развития злокачественных опухолей. Известно, что гемангиосаркома является агрессивным и смертельно опасным видом рака, который развивается из эндотелиальных клеток. Он ответственен за две трети карциномы сердца и селезенки у собак. Так как болезнь обычно не может быть диагностирована без серьезной абдоминальной хирургии, большинство случаев остаются незамеченными, пока не достигнут последней стадии, что приводит к выживаемости в течение года только от 12 до 20%.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 02:00

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