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Надежда Ангарская станет участницей шоу “Последний герой”

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская примет участие в съемках шоу “Последний герой”. Стали известны имена звезд шоу-бизнеса, которые отправятся на Филиппины вместе с артисткой.

Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу. Наталья Бардо составит компанию звезде Comedy Woman, а во время съемок планирует “отдохнуть от цивилизации”. Также она рада, что будет необходимо отказаться от макияжа, причесок и костюмов. В новом сезоне “Последнего героя” также будут задействованы хореограф Евгений Папунаишвили, актриса Лукерья Ильяшенко, спортсмен Алексей Воевода и 66-летняя Елена Проклова.

В команде знаменитостей окажутся восемь звезд, которым будут противостоять поклонники реалити-шоу. Участники из команды зрителей прошли всероссийский кастинг, где между собой соревновались 4 тысячи претендентов. Съемки пройдут на Филиппинах, а ведущей снова станет Яна Троянова.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:58

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