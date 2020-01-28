Надежда Ангарская станет участницей шоу “Последний герой”





Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу. Наталья Бардо составит компанию звезде Comedy Woman, а во время съемок планирует “отдохнуть от цивилизации”. Также она рада, что будет необходимо отказаться от макияжа, причесок и костюмов. В новом сезоне “Последнего героя” также будут задействованы хореограф Евгений Папунаишвили, актриса Лукерья Ильяшенко, спортсмен Алексей Воевода и 66-летняя Елена Проклова.В команде знаменитостей окажутся восемь звезд, которым будут противостоять поклонники реалити-шоу. Участники из команды зрителей прошли всероссийский кастинг, где между собой соревновались 4 тысячи претендентов. Съемки пройдут на Филиппинах, а ведущей снова станет Яна Троянова.