Ученые назвали признаки, определяющие дефицит железа в организме человека





Ученые из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провели исследование и выяснили, что около восьми из десяти человек по всему миру могут испытывать нехватку железа в организме, а это приводит к замедленной работе мозга и к сбоям в центральной нервной системе. Основными симптомами при нарушении баланса железа могут быть постоянная усталость, бледность, головные боли и головокружение, а также сухость волос и кожи. Для того, чтобы вернуть свой организм в норму, медики советуют включить в свой рацион определенный список продуктов питания. В первую очередь это чечевица, белая фасоль, говяжья печень, тунец, шоколад, шпинат, изюм и гречка.Необходимо помнить, что употреблять вышеперечисленные продукты стоит умеренно. Не стоит забывать, что самый правильный рацион - это тот, где присутствуют все полезные вещества и витамины, но в малых дозах.