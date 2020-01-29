АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 69.23 USD 62.83
Курс валют на 29.01.2020

Ученые назвали признаки, определяющие дефицит железа в организме человека

Ученые назвали признаки, определяющие дефицит железа в организме человека. Они рассказали, что, если не уделить этому должного внимания, отсутствие полезного минерала приведет к осложнениям и серьезным заболеваниям.

Ученые из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провели исследование и выяснили, что около восьми из десяти человек по всему миру могут испытывать нехватку железа в организме, а это приводит к замедленной работе мозга и к сбоям в центральной нервной системе. Основными симптомами при нарушении баланса железа могут быть постоянная усталость, бледность, головные боли и головокружение, а также сухость волос и кожи. Для того, чтобы вернуть свой организм в норму, медики советуют включить в свой рацион определенный список продуктов питания. В первую очередь это чечевица, белая фасоль, говяжья печень, тунец, шоколад, шпинат, изюм и гречка.

Необходимо помнить, что употреблять вышеперечисленные продукты стоит умеренно. Не стоит забывать, что самый правильный рацион - это тот, где присутствуют все полезные вещества и витамины, но в малых дозах.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые назвали признаки, определяющие дефицит железа в организме…
Учёные рассказали о влиянии гормонов на сексуальные отношения между мужчиной и…
Дана Борисова и Аскольд Запашный напуганы распространением китайского…
Ясновидящая Кажетта Ахмеджанова: "У Ирины Аллегровой могут быть проблемы со…
Игорь Угольников на съемках фильма “Подольские курсанты” обнаружил могилу пропавшего во время войны…
Сосо Павлиашвили использует свои гонорары для строительства церкви в…
Звезда «Дом-2» Алексей Самсонов втоптал в грязь Андрея Черкасова, рассказав, как всё было на самом…
Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский попросил не сравнивать сериал и…
Физики выяснили, что происходит с энергией тела человека после…
Кейт Миддлтон посетила госпиталь для детей в Лондоне без кольца принцессы…
Звонки Windows 10 со смартфона стали доступны для всех…
Максим Галкин назвал главную опасность многоэтажной застройки в…
"Я скоро вернусь": Виктория Боня вышла на связь с подписчиками после слухов о пропаже в…
На проект принесли квитанцию с суммой долга звезды «Дом-2» Ольги…
Мария Шарапова показала в соцсетях кольцо с…
Потап предпочитает принимать душ вместе с Настей…
Беккужев о назначении ведущим «Дома-2»: «Участники думали, что это…
"Будь ты проклят, приятель": Тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о гневе поклонников Бузовой после прихода в команду…
Игорь Сивов позволяет певице Нюше читать его личные…
Звезда «Дом-2» Катя Скютте сломала…
Перечислены 6 симптомов скрытой пневмонии, отличающие её от…
В Сети рассказали о звездах эстрады, добившихся успеха без окончания…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель довела до слез беременную Сашу…
Обслуживающий персонал рассказал, на что стоит обратить внимание постояльцам при заселении в…
Юлия Михалкова вслед за Максимом Галкиным промочила ноги на Багамских…
Человечество может настигнуть новое массовое…
Супруга Дмитрия Маликова Елена сравнила свою дочь Стефанию с белым…
Врачи назвали 5 заблуждений в правилах…
Просмотреть все новости