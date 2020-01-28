Елена Малышева рассказала, что по насморку можно узнать о состоянии здоровья человека





Эксперт объяснила, что в нормальном состоянии «сопли» бесцветные и водянистые. Они производятся слизистой оболочкой носа для ее увлажнения и защиты от опасных микробов. Если же выделения белые и вязкие, а также наблюдаются дополнительные симптомы, например, повышенная температура, то скорее всего это первые признаки ОРВИ. В случае только излишнего выделения назального секрета белого цвета, можно предположить развитие хронических или патологических процессов в организме человека.Желтоватый оттенок носовой слизи говорит о бактериальном заражении, однако лейкоцитарные клетки крови уже активизировали свои ресурсы и ведут борьбу с инфекцией. Если же организм вырабатывает недостаточное количество лейкоцитов, или иммунитет слишком ослаб, чтобы победить бактерии, появляются сопли зеленого цвета. Чаще всего в таком случае врачи назначают курс антибиотиков.Елена Малышева дополнила, что бывают редкие случаи красных и черных носовых выделений. Красный назальный секрет обозначает повреждение слизистой, а черный – грибок. В последнем случае эксперт настоятельно рекомендует незамедлительно обратиться за помощью к врачу.