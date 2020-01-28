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Макаревич объяснил, почему не будут снимать фильм к юбилею «Машины времени»

Макаревич объяснил, почему не будут снимать фильм к юбилею «Машины времени». Он вспомнил слова министра культуры Ольги Любимовой, что врагам помогать финансово не стоит.
Макаревич объяснил, почему не будут снимать фильм к юбилею «Машины времени»

К полувековому юбилею группы планировался выход фильма «Машина вне времени», который должен был состоять из 10-15 частей. В основе каждой из них предполагалась одна из песен легендарной рок-группы, причем работать над ними должны были разные режиссеры. По словам Андрея Макаревича составляющие фильма нельзя назвать клипами, поскольку каждая из них является самостоятельным произведением. В производстве киноленты должны были принять участие Павел Лунгин, Александр Митта, Валерий Тодоровский, Михаил Сегал, Борис Хлебников, Юрий Быков, Гарик Сукачев.

Андрей Макаревич отметил, что власти и раньше не выделяли им денег, но его расстроила позиция правительства относительно других участников проекта. Музыкант высказал свое мнение по этому вопросу на своей странице в Facebook. Пользователи поддержали артиста, некоторые посоветовали разместить проект на краудфандинговых платформах.

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Культура
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 16:21

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