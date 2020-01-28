Ученые раскрыли загадку гибели древнейшего мегаполиса Индокитая Кохкера





Ученые были несколько озадачены тем, что причина гибели Кохкера носила достаточно современный характер. Оказалось, что целые цивилизации могли погибнуть в древние времена из-за проблем с перенаселением или просчетов в архитектуре населенных пунктов. Что касается столицы Кхмерской империи, то он исчезла из-за неэффективной системы водосброса.После проведения раскопок и сканирования георадаром стало понятно, что в городе затопления были частым явлением. Воду из реки перенаправлял желоб размером в семь километров, но он часто был переполнен из-за маленькой емкости. Ученые думают, что система сброса воды перестала выполнять свои функции при первом же сезоне дождей.Правители Кхмерской империи тщательно контролировали вопросы обеспечения водными ресурсами. Из-за данной проблемы была разрушена набережная Кохкера, что сказалось на популярности столицы. Вскоре центром империи стал город Ангкор, который впоследствии был разрушен в результате военных действий или из-за демографической ситуации.