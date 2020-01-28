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Ученые раскрыли загадку гибели древнейшего мегаполиса Индокитая Кохкера

Австралийские ученые, которые работают в Университете Флиндерс, раскрыли загадку гибели города Кохкер, являющегося одним из самых древних мегаполисов Индокитая. Этот населенный пункт был административным центром Кхмерской империи в период с 928 по 944 года нашей эры.

Ученые были несколько озадачены тем, что причина гибели Кохкера носила достаточно современный характер. Оказалось, что целые цивилизации могли погибнуть в древние времена из-за проблем с перенаселением или просчетов в архитектуре населенных пунктов. Что касается столицы Кхмерской империи, то он исчезла из-за неэффективной системы водосброса.

После проведения раскопок и сканирования георадаром стало понятно, что в городе затопления были частым явлением. Воду из реки перенаправлял желоб размером в семь километров, но он часто был переполнен из-за маленькой емкости. Ученые думают, что система сброса воды перестала выполнять свои функции при первом же сезоне дождей.

Правители Кхмерской империи тщательно контролировали вопросы обеспечения водными ресурсами. Из-за данной проблемы была разрушена набережная Кохкера, что сказалось на популярности столицы. Вскоре центром империи стал город Ангкор, который впоследствии был разрушен в результате военных действий или из-за демографической ситуации.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:30

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