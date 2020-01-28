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Медики рассказали о способах выявления туберкулёза на ранних стадиях

Медики считают туберкулёз опасным заболеванием, которое может привести даже к летальному исходу. Они рассказали о способах выявления болезни на ранних стадиях и вариантах её предотвращения.

Причиной заражения туберкулёзом может послужить контакт с уже больным человеком или слабый иммунитет. Способы передачи заболевания довольно-таки распространенные – воздушно-капельным путем при поддержании беседы, кашле и чиханье. Эксперты проводили анализ и выяснили, что палочка Коха способна вызвать симптомы только в 10% случаев. К ним относятся слабость в теле без особых причин, повышенная потливость, а также невысокая температура тела.

У туберкулёза похожие признаки с обычной простудой, что и усложняет определение недуга на ранних стадиях. В любом случае, специалисты советуют при первых же симптомах обращаться в медицинское учреждение для выявления в организме инфекционной болезни. Одним из эффективных способов является проба Манту, а также диаскинтест. Самым точным вариантом определения туберкулёза медики назвали способ полимеразной цепной реакции. Что касается способов предотвращения болезни, то врачи настаивают на обязательном соблюдении правил гигиены. Не стоит забывать о нахождении на свежем воздухе и здоровом образе жизни.

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Общество
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 16:43

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