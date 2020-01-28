Названы главные побочные эффекты видеоигр





Врачи отмечают, что часто после игры в тетрис люди начинают непреднамеренно фантазировать об игровом контенте, что провоцирует “трансляцию” мыслей в реальность. Например, некоторые геймеры рассказывали о том, что начинали видеть падающие блоки или думали, как они могли вписаться в городской пейзаж. Это нередко становилось причиной ДТП и других ЧП. Видеоигры при чрезмерном увлечении могут повлечь за собой нарушение зрения, а также синдрома сухого глаза и перенапряжение. Люди с близорукостью могут таким образом повысить риски возникновения глаукомы.Игроки часто полностью погружаются в виртуальную реальность, в связи с чем не отходят от компьютера несколько часов подряд. В Южной Корее зафиксирован случай, когда 28-летний мужчина скончался после 72-часового марафона, когда он не отвлекался даже на сон и принятие пищи. Медики пришли к выводу, что его сердце остановилось из-за истощения.