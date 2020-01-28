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Актер Сергей Плотников признался, что счастлив со своей 29-летней женой

Звезда сериала "Мент в законе" Сергей Плотников сыграл свадьбу со своей четвертой супругой в 2009 году, и с тех пор у него родилось трое детей. Недавно 57-летний актер признался, что счастлив со своей 29-летней женой, несмотря на разницу в возрасте.

Гостем нового выпуска ток-шоу "Судьба человека" стал Сергей Плотников, который поговорил с аудиторией и ведущим о своем семейном счастье. Звезда сериала "Мент в законе" признался, что "не заслуживает любви" от своей четвертой жены Дарины, которая младше на 28 лет. Стоит отметить, что за 10 лет брака у него появилось трое детей, помимо двух сыновей от прошлых отношений. Артист сообщил, что не мог поверить в столь долгий период стабильности, учитывая в основном неудачный опыт.

Знакомство Плотникова с Дариной произошло в 2008 году, когда знаменитость участвовал в съемках проекта "Большая нефть". Они влюбились друг в друга после того, как 57-летний актер спел под гитару песню "Я тебя никогда не забуду" из ленты "Юнона и Авось". На тот момент оба почувствовали себя одинокими, что впоследствии помогло в укреплении брака. Свои нынешние отношения Плотников описал подобным образом: "Я очень люблю своих детей. У меня к ним такая дедовская любовь. Жена же называет меня исключительно любимый и дорогой".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:16

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