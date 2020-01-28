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Учёные создали светящуюся светодиодную таблетку, открывающую новую эпоху в медицине

Во время диагностики и лечения большого количества болезней необходимо проглатывать медицинские устройства, извлечение которых приносит болезненные ощущения. Проблему может решить новая разработка учёных под названием "светящаяся светодиодная таблетка", которая откроет открыть абсолютно новую эпоху в медицине.

Специалисты создали таблетку, которая при попадании в желудок растворяет медицинское устройство, проглоченное ранее. Учёные отмечают, что оно изготавливается из специального светочувствительного гидрогеля. Устройство подлежит удалению в случае окончания срока действия или при повреждении. Пациент проглатывает светодиодную таблетку, и свет, который она издаёт, активизирует процесс уничтожения гидрогеля.

Учёные провели эксперимент, в ходе которого проверили на свиньях своё устройство. Тесты с внутрижелудочным баллоном, вводимым животным для понижения аппетита (подобные технологии используют для терапии ожирения), позволили сделать вывод, что он растворяется всего за 30 минут при облучении светом, источником которого является разработка экспертов. По словам авторов устройства, также из организма подлежат удалению стенты пищевода, которые используют для лечения некоторых видов рака. Специалисты убеждены, что созданная технология поможет открыть абсолютно новую эпоху в медицине, в которой устройства, попадающие в организм, можно будет удалять легко и без боли.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:50

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