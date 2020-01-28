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Nissan анонсировал 3 новых внедорожника на 2020 год

Компания Nissan сообщила о скором выпуске 3 новых внедорожников 2020 модельного года. Японский бренд намеревается расширить собственную линейку, невзирая на достаточно сложный период в работе.

Компания провела работу по уменьшению трудовых мест, пострадала от снижения уровня прибыли. Вдобавок, бренд попал в центр скандала после ареста экс-главы дирекции Nissan Карлоса Гона. Он считался одним из самых известных топ-менеджеров в современной автоиндустрии. В то же время марка не лишилась намерения развиваться в своей среде и готова бороться за внимание потенциальных покупателей путём расширения номенклатуры поставок.

Nissan сообщила о выпуске новых версий Qashqai и X-Trail. Помимо этого, будет некий новый электрокроссовер. Последний спустя год может оказаться конкурентом для модели Ford Mustang Mach-E. Обновлённый Qashqai ориентирован на рынок государств Европы, поскольку там новый сборки SUV имеют высокий показатель спроса. Официальный дебют модели намечен на сентябрь этого года и приурочен к началу моторшоу во Франкфурте.
Nissan анонсировал 3 новых внедорожника на 2020 год

После выпуска нового поколения Qashqai будет реализован дизайн в стилистике компакт-кросса Juke и новых концепт-каров японского бренда. Одним из источников вдохновения для разработчиков стал Nissan IMQ. Значительная доработка предусмотрена для салона модели новой генерации. Будет внедрена новая приборная панель, система мультимедиа и другие элементы. Изменение платформы для новинки проведено не будет. В соответствии с прогнозами экспертов рынка, компания готовится к адаптации архитектуры CMF. Дизельных силовых агрегатов для авто не предусмотрено, однако могут быть реализованы гибридные версии в линейке ePower.

Летом 2020-го дебютирует новый X-Trail, начальные прототипы которого прошли испытания на автодорогах США. По имеющимся данным, кроссовер получит обновлённую бортовую систему, отдельный дисплей, обеспечивающий климат-контроль, выделенную панель для центральной консоли. Вместо привычных ручек будет применяться набор сенсорных датчиков, которые пока не пользуются большим успехом у покупателей автомобилей.

В отношении неизвестного нового электрокроссовера предусмотрено использование экстерьера, схожего с дизайном концепта Ariya. Последний был презентован в 2019 году во время моторшоу в Токио. Данная модель, согласно замыслу разработчиков, сможет показать успех на уровне Nissan Leaf. Разгон до 100 км/ч занимает у Ariya меньше 5 с. Запас энергии в аккумуляторе позволяет модели преодолевать порядка 480 км пути. Для этого авто предусмотрено введение в состав комплектации системы автономного управления транспортным средством ProPilot 2.0.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:44

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