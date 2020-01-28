В РФ ожидается подорожание мясных и молочных продуктов на 10-12%





Сотрудники Аналитического центра при правительстве заявили, что грядет подорожание на некоторые продукты первой необходимости. По их мнению, увеличится стоимость на изделия из молока и мяса. Специалисты учитывают возрастание издержек производителей продукции соответствующих групп. Кроме того, с 1 ноября прошлого года молочная продукция должна проходить электронную ветеринарную сертификацию, что также отразится на цене. С 1 июня вводят обязательную цифровую маркировку молочной продукции. Производители будут закупать новое оборудование для проведения данной процедуры. Расходы они вынуждены будут заложить в стоимость продукции.Специалисты предполагают, что кроме этих товаров подорожают также вафли и шоколад на 5-7% и гречневая крупа на 5-6%. Эксперты связывают эти процессы с ростом НДС на пальмовое масло и сокращением количества площадей под засев гречихи.