Юлия Проскурякова подшутила над уехавшим в Тасманию Максимом Галкиным
Юлия Проскурякова подшутила в Instagram над Максимом Галкиным, который уехал в Тасманию без жены. Жена Игоря Николаева перефразировала одну из популярных в 80-х песню “Фантазер”.
Ранее Максим Галкин опубликовал фото из Тасмании и прогулялся в реликтовых лесах, но публика не заметила на кадрах его супругу и детей. Юлия Проскурякова считает, что телеведущий часто отправляется в разъезды без Примадонны. Певица перефразировала известную песню “Фантазер”, отметив в комментариях: “Гастролер, ты меня называла”. В 2019 году у телеведущего был насыщенный график выступлений, а недавно стало известно, куда артист приедет в 2020 году. Начало февраля он встретит в Сиднее, а в марте посетит 9 городов России. В апреле и мае юмориста ждут гастроли по Германии, Австрии и Чехии.
Поклонники пожелали Максиму Галкину насыщенного путешествия, а также назвали выбор Тасмании неожиданным. В комментариях под фото также высказались Светлана Лобода и другие коллеги артиста.
Ранее Максим Галкин опубликовал фото из Тасмании и прогулялся в реликтовых лесах, но публика не заметила на кадрах его супругу и детей. Юлия Проскурякова считает, что телеведущий часто отправляется в разъезды без Примадонны. Певица перефразировала известную песню “Фантазер”, отметив в комментариях: “Гастролер, ты меня называла”. В 2019 году у телеведущего был насыщенный график выступлений, а недавно стало известно, куда артист приедет в 2020 году. Начало февраля он встретит в Сиднее, а в марте посетит 9 городов России. В апреле и мае юмориста ждут гастроли по Германии, Австрии и Чехии.
Поклонники пожелали Максиму Галкину насыщенного путешествия, а также назвали выбор Тасмании неожиданным. В комментариях под фото также высказались Светлана Лобода и другие коллеги артиста.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:03