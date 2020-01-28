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Юлия Проскурякова подшутила над уехавшим в Тасманию Максимом Галкиным

Юлия Проскурякова подшутила в Instagram над Максимом Галкиным, который уехал в Тасманию без жены. Жена Игоря Николаева перефразировала одну из популярных в 80-х песню “Фантазер”.

Ранее Максим Галкин опубликовал фото из Тасмании и прогулялся в реликтовых лесах, но публика не заметила на кадрах его супругу и детей. Юлия Проскурякова считает, что телеведущий часто отправляется в разъезды без Примадонны. Певица перефразировала известную песню “Фантазер”, отметив в комментариях: “Гастролер, ты меня называла”. В 2019 году у телеведущего был насыщенный график выступлений, а недавно стало известно, куда артист приедет в 2020 году. Начало февраля он встретит в Сиднее, а в марте посетит 9 городов России. В апреле и мае юмориста ждут гастроли по Германии, Австрии и Чехии.

Поклонники пожелали Максиму Галкину насыщенного путешествия, а также назвали выбор Тасмании неожиданным. В комментариях под фото также высказались Светлана Лобода и другие коллеги артиста.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:03

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