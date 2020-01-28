«Меня мучили сны»: Ольга Кабо рассказала о причинах развода с первым мужем





Звезда фильма «Мушкетеры двадцать лет спустя» делится воспоминаниями, что их отношения с бизнесменом Василишиным начинались очень красиво. Молодой мужчина постоянно ухаживал за ней и дарил подарки. Спустя 4 года актриса согласилась на предложение руки и сердца и вышла за него замуж. В скором времени на свет появилась их первая совместная дочь Татьяна.Ольга Кабо вспоминает, что ее супругу была не по душе творческая деятельность избранницы в театре, и он постоянно ревновал ее к коллегам. Поэтому было принято решение уйти со сцены и посвятить всю себя семье., - призналась артистка. После того, как она приняла предложение снятся в сериале «Салон красоты», произошел развод.На данный момент Ольга Кабо состоит в браке с бизнесменом Николаем Разгуляевым, с которым вступила в отношения через несколько месяцев после знакомства., - делится звезда.