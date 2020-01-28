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«Меня мучили сны»: Ольга Кабо рассказала о причинах развода с первым мужем

Ольга Кабо поделилась личной информацией по поводу причин развода и совместной жизни с бывшим супругом Эдуардом Василишиным. По словам звезды, он хотел превратить её в домохозяйку и не выдержал возвращения актрисы на съемки.
«Меня мучили сны»: Ольга Кабо рассказала о причинах развода с первым мужем

Звезда фильма «Мушкетеры двадцать лет спустя» делится воспоминаниями, что их отношения с бизнесменом Василишиным начинались очень красиво. Молодой мужчина постоянно ухаживал за ней и дарил подарки. Спустя 4 года актриса согласилась на предложение руки и сердца и вышла за него замуж. В скором времени на свет появилась их первая совместная дочь Татьяна.

Ольга Кабо вспоминает, что ее супругу была не по душе творческая деятельность избранницы в театре, и он постоянно ревновал ее к коллегам. Поэтому было принято решение уйти со сцены и посвятить всю себя семье. «В какой-то момент он предложил мне быть просто женщиной и женой. Я пошла на это. Все было хорошо, мы много путешествовали, но меня мучили сны о театре и сцене», - призналась артистка. После того, как она приняла предложение снятся в сериале «Салон красоты», произошел развод.

На данный момент Ольга Кабо состоит в браке с бизнесменом Николаем Разгуляевым, с которым вступила в отношения через несколько месяцев после знакомства. «До сих пор знакомимся и узнаем друг друга. Учимся считать до 10 или просто молчать, чтобы предотвратить ссоры», - делится звезда.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 14:30

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