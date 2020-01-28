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Певица Ёлка похвасталась похудевшей фигурой перед фанатами

Знаменитой поп-певице Ёлке удалось сбросить лишний вес, чем она не преминула похвастаться перед фанатами. Они остались в восторге от фотографий, на которых была видна похудевшая фигура кумира.

На данный момент певица Ёлка пребывает на отдыхе в Бали в компании подруг, где у неё появилось множество возможностей, чтобы продемонстрировать свое подтянутое тело. Многие поклонники чрезвычайно удивились новым фотографиям исполнительницы в соцсети Instagram, на которых 37-летняя звезда предстала похудевшей и стройной. Последнее было сделано на фоне океана, к которому Ёлка дописала такие слова: "Смотри как я красиво убегаю от ответственности".

Известно, что добиться столь впечатляющих результатов артистке удалось с помощью строгой диеты и регулярной системы тренировок. Она не пропускает возможности поупражняться даже во время отпуска. Это объясняет, почему в разделе "сторис" на вышеупомянутой веб-платформе появился снимок из спортивного зала, на котором отлично просматриваются бицепсы и пресс Ёлки. Хотя многие подписчики похвалили звезду за усердие, они все же призвали её приостановить потерю веса.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:19

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