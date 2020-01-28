На картах Google найдено загадочное здание в Антарктиде





Блогер MrMBB333, изучающий влияние космоса и солнца на планету, опубликовал в YouTube видео, на котором запечатлен равносторонний объект с высотой около 600 метров. Создатель видео предположил, что им может оказаться здание, спрятанное во льдах Антарктиды. В комментариях под записью один из юзеров выразил предположение, что это монолит древней цивилизации.Как известно, с помощью Google-карт были обнаружены геоглифы в Англии. Пользователи Сети выразили уверенность в том, что находка имеет научную ценность.