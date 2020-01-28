АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 68.78 USD 62.34
Курс валют на 28.01.2020

В интернете разместили первый тизер электрического пикапа General Motors

В интернете распространили первый тизер электропикапа от концерна General Motors. Первое изображение отображает верхнюю линию силуэта «зеленой» новинки.
В интернете разместили первый тизер электрического пикапа General Motors

Информации в тизере крайне мало, поскольку особых данных в отношении технических параметров электропикапа он не раскрывает. При этом общий интерес широкой аудитории несколько подогревается за счет подготовки к скорой презентации электропикапа. Концерн General Motors впервые продемонстрировал тизер для новинки, поэтому ожидается, что в скором времени будут представлены новые данные относительно электрокара в корпусе пикапа.

Изображение позволяет получить ограниченное представление о дизайне экстерьера модели. Возможно, специалисты автомобилестроения могут сделать частичные выводы относительно аэродинамики корпуса, однако для большинства автолюбителей могут сказать, что значительных отличий по вертикальной линии силуэта от стандартной для пикапов формы ожидать не стоит. Пока Tesla Cybertruck демонстрирует рубленый корпус с угловатой формой, другие модели сегмента придерживаются традиционных представлений об эстетике дизайна современных автомобилей.

Новый пикап от General Motors будет производиться на массовой основе с конца 2021-го. Сборка доверена специалистам площадки D-HAM, расположенной в Детройте. В соответствии с утверждённым решением, конвейер пройдёт переориентацию на создание электрокаров.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Королева Елизавета II уверена, что принц Гарри переживает…
Учёные создали светящуюся светодиодную таблетку, открывающую новую эпоху в…
Медики рассказали о способах выявления туберкулёза на ранних…
Сергей Лазарев объяснил странное поведение в…
Ученые раскрыли загадку гибели древнейшего мегаполиса Индокитая…
Макаревич объяснил, почему не будут снимать фильм к юбилею «Машины…
Названы главные побочные эффекты…
Наталья Ветлицкая покорила поклонников “хищным” образом в кожаных…
В интернете разместили первый тизер электрического пикапа General…
Ученые выяснили, почему люди с возрастом набирают…
Надежда Ангарская станет участницей шоу “Последний…
Елена Малышева рассказала, что по насморку можно узнать о состоянии здоровья…
Звезды «Дом-2» Андрей и Кристина Черкасовы посетили детский…
Nissan анонсировал 3 новых внедорожника на 2020…
На картах Google найдено загадочное здание в…
Туроператоры РФ ограничили приём туристов из Китая из-за эпидемии…
Ученые выяснили, что употребление кипяченой воды опасно для здоровья…
Актер Сергей Плотников признался, что счастлив со своей 29-летней…
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
Ученые подтвердили теорию Галилея и Эйнштейна о падении предметов с одинаковой…
Юлия Проскурякова подшутила над уехавшим в Тасманию Максимом…
Меган Маркл хочет последовать примеру Анджелины Джоли в благотворительности и…
Ателье MTM представило собственную 787-сильную версию универсала Audi RS6…
Ольга Серябкина удивила поклонников неухоженным внешним…
В РФ ожидается подорожание мясных и молочных продуктов на…
«Меня мучили сны»: Ольга Кабо рассказала о причинах развода с первым…
Медики доказали, что зеленый чай влияет на продолжительность жизни…
Певица Ёлка похвасталась похудевшей фигурой перед…
Просмотреть все новости