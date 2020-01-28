В интернете разместили первый тизер электрического пикапа General Motors





Информации в тизере крайне мало, поскольку особых данных в отношении технических параметров электропикапа он не раскрывает. При этом общий интерес широкой аудитории несколько подогревается за счет подготовки к скорой презентации электропикапа. Концерн General Motors впервые продемонстрировал тизер для новинки, поэтому ожидается, что в скором времени будут представлены новые данные относительно электрокара в корпусе пикапа.Изображение позволяет получить ограниченное представление о дизайне экстерьера модели. Возможно, специалисты автомобилестроения могут сделать частичные выводы относительно аэродинамики корпуса, однако для большинства автолюбителей могут сказать, что значительных отличий по вертикальной линии силуэта от стандартной для пикапов формы ожидать не стоит. Пока Tesla Cybertruck демонстрирует рубленый корпус с угловатой формой, другие модели сегмента придерживаются традиционных представлений об эстетике дизайна современных автомобилей.Новый пикап от General Motors будет производиться на массовой основе с конца 2021-го. Сборка доверена специалистам площадки D-HAM, расположенной в Детройте. В соответствии с утверждённым решением, конвейер пройдёт переориентацию на создание электрокаров.