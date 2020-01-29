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Экстракт оливковых листьев может помочь в лечении диабета второго типа

В американском журнале были опубликованы результаты нового эксперимента, в результате которого, ученые выяснили пользу употребления оливкового экстракта при сахарном диабете второго типа. Они подтвердили положительное влияние компонентов, содержащихся в листьях, на уровень глюкозы в крови человека.
Экстракт оливковых листьев может помочь в лечении диабета второго типа

Турецкие специалисты из научного университета в Стамбуле установили наличие полезных веществ в растении, обладающих противовоспалительным эффектом. Если употреблять сухой экстракт из оливок в виде чая, можно не только сбалансировать выработку инсулина, но и предупредить другие нарушения гормональных систем организма.

Учитывая то, что полифенол в составе оливок устойчив при разных типах обработки, пользой обладают абсолютно все готовые продукты с использованием листьев растения. Среди них и оливковое масло, которое в отличие от других, разрешено пациентам с воспалительными заболеваниями поджелудочной железы и расстройствами желудочно-кишечного тракта.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 07:00

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