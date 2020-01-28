Ателье MTM представило собственную 787-сильную версию универсала Audi RS6 Avant
Тюнинг-ателье MTM разработало собственную версию премиум-кара Audi RS6 Avant. Высокопроизводительный универсал 2020 модельного года способен работать с мощностью в 787 лошадиных сил.
Американские инженеры усилили машину, теперь ее двигатель выдает 1030 Нм крутящего момента. По-настоящему культовая новинка немецкого автогиганта и ранее считалась сверхмощной, при этом будучи очень комфортабельной и легкоуправляемой.
Ранее ее V-мотор вместительностью 4 литра, оснащенный удвоенным турбонаддувом, выдавал 591 «лошадей». Согласно публикации в соцсети Facebook, сотрудники компании MTM USA из Майями модернизировали популярное транспортное средство. При этом обновленный фастбэк, утверждают в ателье, может выдавать и большую мощность.
Заявленная в настоящее время цифра является показателем Stage 1, поэтому в дальнейшем можно ожидать ещё более впечатляющих результатов. Пока стоимость рестайлинговой версии неизвестна, однако уже вскоре тюнинг-бренд выставит свое детище на продажу.
Американские инженеры усилили машину, теперь ее двигатель выдает 1030 Нм крутящего момента. По-настоящему культовая новинка немецкого автогиганта и ранее считалась сверхмощной, при этом будучи очень комфортабельной и легкоуправляемой.
Ранее ее V-мотор вместительностью 4 литра, оснащенный удвоенным турбонаддувом, выдавал 591 «лошадей». Согласно публикации в соцсети Facebook, сотрудники компании MTM USA из Майями модернизировали популярное транспортное средство. При этом обновленный фастбэк, утверждают в ателье, может выдавать и большую мощность.
Заявленная в настоящее время цифра является показателем Stage 1, поэтому в дальнейшем можно ожидать ещё более впечатляющих результатов. Пока стоимость рестайлинговой версии неизвестна, однако уже вскоре тюнинг-бренд выставит свое детище на продажу.
Авто
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 14:50