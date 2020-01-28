Эксперты назвали Chevy Silverado Jackal достойным соперником пикапа Ford F-150 Raptor





В линейке модельного ряда компании Chevrolet никогда не имелось пикапа, подобного F-150 в продвинутой сборке Raptor с увеличенным показателем производительности. Марка никогда прежде не производила транспортного средства с такими выдающимися динамическими характеристиками. Специалисты ателье PaxPower из Техаса провели тюнинг авто для выпуска мощного пикапа. Собственный пакет доработок они назвали Jackal. Он базируется на новейшем поколении пикапа Chevrolet Silverado. В качестве отличительной черты авто выступает существенно затемнённый экстерьер, а все хромированные детали получили матовую чёрную окраску.Тюнинг-ателье поставляет пикап в 3-х версиях. Начальный пакет обеспечивает небольшое количество изменений в составе конструкции серийного Silverado вместе с установкой верхних рычагов контроля и фронтальных койловеров King на 2,5”. Дополнительно предусмотрено использование улучшенных задних амортизаторов. Пакет среднего уровня обеспечивает изменение задней подвески, включение дополнительной рулевой тяги и встраивание поперечных рычагов во фронтальную ось. Пакет 3 вводит повышенного размера перепускные колойверы на 3”, а также листовые рессоры, отличающиеся прогрессивным темпом сжатия. Дополнительными изменениями выступают спецобвесы, оптика и крупные покрышки на 37”, ориентированные на использование в условиях бездорожья.Стоимость начального пакета тюнинга Chevrolet Silverado стартует с планки $14,95 тысячи, что эквивалентно порядка 932 тысячам рублей. В то же время все дополнительные «этапы» модернизации требуют затрат на уровне $10 тысяч. Кроме повышения внедорожных характеристик Silverado, специалисты PaxPower предлагают небольшой рост производительности транспортного средства. В частности, для двигателя V8 объёмом 6,2 л усиление составит 22 «лошади» до показателя в 442 л.с. Подобного удалось добиться за счет внедрения улучшенной системы впрыска топлива и калибровки пакета электроники для контроллера силового агрегата. Все действия по модернизации авто не оказывают влияния на изначальную заводскую гарантию для пикапа Silverado.