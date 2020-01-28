АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 68.78 USD 62.34
Курс валют на 28.01.2020

Немецкие эксперты отметили колоссальный потенциал России в сельском хозяйстве

Немецкие эксперты отметили колоссальный потенциал России в сельском хозяйстве. РФ является прямым конкурентом для США и ЕС в экспорте пшеницы.

В Берлине состоялась международная выставка достижений пищевой промышленности и сельского хозяйства под названием «Зеленая неделя». Аграрии из России также приняли в ней участие. РФ представляла фирма-производитель овощей «Рост». Специалист, который выступил от имени России, в комментарии журналистам одного из немецких изданий заявила, что в последнее время в стране отмечается значительный подъем уровня сельского хозяйства.

Наибольшую роль в этом сыграла поддержка государства, в том числе ограничение импорта. Возросло производство свинины. Россия практически отказалась от импорта и самостоятельно обеспечивает свои потребности в этом продукте. Такая же ситуация отмечается в птицеводстве. Несколько хуже дела обстоят с самообеспечением говядиной. В России увеличился объем выращивания масленичных культур – рапса, сои и подсолнечника, которые идут на экспорт. Конечно, больше всего за границу продается пшеницы. РФ принадлежит самая большая доля экспорта этого продукта в мире.

Специалисты отметили, что на территории России еще много земель, пригодных для сельского хозяйства, и потенциал этих территорий огромен. Немецкие специалисты считают, что пока над конкурентоспособностью страны в этой сфере еще предстоит поработать, но уже отмечаются первые успехи в данном направлении.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Туроператоры РФ ограничили приём туристов из Китая из-за эпидемии…
Ученые выяснили, что употребление кипяченой воды опасно для здоровья…
Актер Сергей Плотников признался, что счастлив со своей 29-летней…
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
Ученые подтвердили теорию Галилея и Эйнштейна о падении предметов с одинаковой…
Юлия Проскурякова подшутила над уехавшим в Тасманию Максимом…
Меган Маркл хочет последовать примеру Анджелины Джоли в благотворительности и…
Ателье MTM представило собственную 787-сильную версию универсала Audi RS6…
Ольга Серябкина удивила поклонников неухоженным внешним…
В РФ ожидается подорожание мясных и молочных продуктов на…
«Меня мучили сны»: Ольга Кабо рассказала о причинах развода с первым…
Медики доказали, что зеленый чай влияет на продолжительность жизни…
Певица Ёлка похвасталась похудевшей фигурой перед…
Немецкие эксперты отметили колоссальный потенциал России в сельском…
Дружинина опубликовала редкое фото невестки покойного…
Новая электробритва Xiaomi за 20 долларов работает 6 месяцев без…
Ученые смогли определить два типа страха благодаря фильмам…
Журналисты приписали герцогу Сассекскому тайное свидание с бывшей…
Эксперты назвали Chevy Silverado Jackal достойным соперником пикапа Ford F-150…
Сын актера Сергея Плотникова длительное время обманывал…
На тестах попался прототип обновленного кроссовера Mercedes-AMG GLE…
Олег Газманов в микротрусах устроил зажигательные танцы возле бассейна на…
«Русский Прадо» от УАЗ оснастят новой 6-ступенчатой механической…
Эвелина Хромченко дала рекомендации для женщин, желающих скрыть недостатки…
Астрономы NASA обнаружили на Плутоне туман неизвестного…
Гендиректор Apple Тим Кук назвал дополненную реальность «прорывом…
Мария Кончаловская рассказала о своем похудении на 30…
Выложено первое видео со свадьбы звезды «Дом-2» Саймона…
Просмотреть все новости