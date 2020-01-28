Немецкие эксперты отметили колоссальный потенциал России в сельском хозяйстве





В Берлине состоялась международная выставка достижений пищевой промышленности и сельского хозяйства под названием «Зеленая неделя». Аграрии из России также приняли в ней участие. РФ представляла фирма-производитель овощей «Рост». Специалист, который выступил от имени России, в комментарии журналистам одного из немецких изданий заявила, что в последнее время в стране отмечается значительный подъем уровня сельского хозяйства.Наибольшую роль в этом сыграла поддержка государства, в том числе ограничение импорта. Возросло производство свинины. Россия практически отказалась от импорта и самостоятельно обеспечивает свои потребности в этом продукте. Такая же ситуация отмечается в птицеводстве. Несколько хуже дела обстоят с самообеспечением говядиной. В России увеличился объем выращивания масленичных культур – рапса, сои и подсолнечника, которые идут на экспорт. Конечно, больше всего за границу продается пшеницы. РФ принадлежит самая большая доля экспорта этого продукта в мире.Специалисты отметили, что на территории России еще много земель, пригодных для сельского хозяйства, и потенциал этих территорий огромен. Немецкие специалисты считают, что пока над конкурентоспособностью страны в этой сфере еще предстоит поработать, но уже отмечаются первые успехи в данном направлении.