АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
EUR 68.78 USD 62.34
Курс валют на 28.01.2020

Меган Маркл хочет последовать примеру Анджелины Джоли в благотворительности и рекламе

Принц Гарри и Меган Маркл обдумывают свое будущее после того, как их избавили от роли активных членов королевской семьи. Источники сообщают, что герцогиня Сассекская хочет последовать примеру Анджелины Джоли в благотворительности и рекламе.

Поскольку принц Гарри и Меган Маркл решили вести самостоятельную жизнь вне дел британской короны, у них появилось много свободного времени, которое пара планирует потратить на создание благотворительного фонда и участие в коммерческих проектах. В частности, герцогиня Сассекская хочет взять пример с знаменитой актрисы и филантропа Анджелины Джоли, которая снялась в рекламе духов. Известно, что её гонорар пошел на восстановление инфраструктуры и поддержку населения Камбоджи, пострадавшей от деспотического режима Пол Пота.

Источник, приближенный к королевскому двору, поделился информацией относительно планов Маркл также оформить собственный парфюмерный бренд в ближайшие пару лет. Часть выручки будет направляться на помощь нуждающимся, таким образом органично переплетая выгоду и благотворительность. Кроме прочего, у герцогини также заключен контракт с стриминговым сервисом Netflix, что отчасти намекает на возможное возвращение актрисы в мир кино и сериалов.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Туроператоры РФ ограничили приём туристов из Китая из-за эпидемии…
Ученые выяснили, что употребление кипяченой воды опасно для здоровья…
Актер Сергей Плотников признался, что счастлив со своей 29-летней…
Самый ожидаемый флагман: Все, что известно об iPhone 2020…
Ученые подтвердили теорию Галилея и Эйнштейна о падении предметов с одинаковой…
Юлия Проскурякова подшутила над уехавшим в Тасманию Максимом…
Меган Маркл хочет последовать примеру Анджелины Джоли в благотворительности и…
Ателье MTM представило собственную 787-сильную версию универсала Audi RS6…
Ольга Серябкина удивила поклонников неухоженным внешним…
В РФ ожидается подорожание мясных и молочных продуктов на…
«Меня мучили сны»: Ольга Кабо рассказала о причинах развода с первым…
Медики доказали, что зеленый чай влияет на продолжительность жизни…
Певица Ёлка похвасталась похудевшей фигурой перед…
Немецкие эксперты отметили колоссальный потенциал России в сельском…
Дружинина опубликовала редкое фото невестки покойного…
Новая электробритва Xiaomi за 20 долларов работает 6 месяцев без…
Ученые смогли определить два типа страха благодаря фильмам…
Журналисты приписали герцогу Сассекскому тайное свидание с бывшей…
Эксперты назвали Chevy Silverado Jackal достойным соперником пикапа Ford F-150…
Сын актера Сергея Плотникова длительное время обманывал…
На тестах попался прототип обновленного кроссовера Mercedes-AMG GLE…
Олег Газманов в микротрусах устроил зажигательные танцы возле бассейна на…
«Русский Прадо» от УАЗ оснастят новой 6-ступенчатой механической…
Эвелина Хромченко дала рекомендации для женщин, желающих скрыть недостатки…
Астрономы NASA обнаружили на Плутоне туман неизвестного…
Гендиректор Apple Тим Кук назвал дополненную реальность «прорывом…
Мария Кончаловская рассказала о своем похудении на 30…
Выложено первое видео со свадьбы звезды «Дом-2» Саймона…
Просмотреть все новости