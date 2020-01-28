Меган Маркл хочет последовать примеру Анджелины Джоли в благотворительности и рекламе





Поскольку принц Гарри и Меган Маркл решили вести самостоятельную жизнь вне дел британской короны, у них появилось много свободного времени, которое пара планирует потратить на создание благотворительного фонда и участие в коммерческих проектах. В частности, герцогиня Сассекская хочет взять пример с знаменитой актрисы и филантропа Анджелины Джоли, которая снялась в рекламе духов. Известно, что её гонорар пошел на восстановление инфраструктуры и поддержку населения Камбоджи, пострадавшей от деспотического режима Пол Пота.Источник, приближенный к королевскому двору, поделился информацией относительно планов Маркл также оформить собственный парфюмерный бренд в ближайшие пару лет. Часть выручки будет направляться на помощь нуждающимся, таким образом органично переплетая выгоду и благотворительность. Кроме прочего, у герцогини также заключен контракт с стриминговым сервисом Netflix, что отчасти намекает на возможное возвращение актрисы в мир кино и сериалов.