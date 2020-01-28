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Астрономы NASA обнаружили на Плутоне туман неизвестного происхождения

Группа астрономов из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии обнаружили на Плутоне туман неизвестного происхождения. Ученые отмечают, что подобное явление было замечено на самой большой луне Сатурна -Титане.
Астрономы NASA обнаружили на Плутоне туман неизвестного происхождения

Материалы для исследования передала группа астронавтов после пролёта зонда New Horizons неподалеку от объекта. Над поверхностью Плутона была замечена дымка неизвестного происхождения. Планетолог Бонни Буратти заявляет, что ранее подобного явления над планетой никогда зафиксировано не было. Ученых в большей степени интересует причина образования тумана в данной области. «Предположительно, нужно говорить о таком же явлении, как на Титане. Необходимо установить связь между этими объектами», - делится мыслями Буратти.

Изучаемый космический объект привлекает к себе внимание ученых из-за схожести с крупной луной Сатурна. Эксперты уже исследовали поверхность и выяснили, что она аналогично, как и на Плутоне, покрыта дюнами, морями, озерами, но состав отличается от земного. Специалисты из университета делают предположение, что органические молекулы, находящиеся в атмосфере, со временем оказываются на поверхности водоёмов.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 13:12

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